See suvejärgne Detox taaskäivitab teie naha sügiseks

Kuigi tehniliselt kestab suvi septembri lõpuni, siis tunnistagem, et mitteametlikult jätavad kõik hooajaga pärast talgupäeva hüvasti. Sügise ettevalmistustööde nimekirja tipp? Andke meie nahale pärast suvist mõnuhooaega nii vajalikku armastust. Mõelge: sagedased tõrked klooriga basseinid, kolm kuud kõike roosat ja võib-olla isegi liiga palju päevitamine. Kuigi me oleme heas usus peale kantud päikesekaitsekreem kogu suvi, sellised asjad nagu ummistunud poorid, kuiv nahk, päikesekahjustused ja lõhenenud huuled on augusti lõpuks sageli muret tekitavad. Õnneks on jume taastamiseks vaja teha vaid mõned muudatused teie praeguses suvises nahahooldusrutiinis. Kas vajate väikest juhendamist? Lugege näpunäiteid selle kohta, kuidas nahka pärast suve puhastada.

Sügavalt puhtad poorid

Pärast kuudepikkust kuuma ja niisket ilma olete ilmselt märganud, et teie naha pinnale koguneb higi, mustus ja õli. Teie higi, mis on segatud meigi ja saastega, võib teie nägu kahjustada ja põhjustada pooride ummistumist. Pooride väljanägemise parandamiseks ja löökide vältimiseks puhastage oma nägu puhastava maskiga. Üks meie lemmikuid on Kiehl's Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask, mis on koostatud Amazonase valge saviga, et aidata nahka puhastada, eemaldada mustust, vähendada rasu tootmist ja silmnähtavalt ahendada poore.

Niisutage, niisutage, niisutage

Tõsiselt, me oleme tõsised. Me räägime öökreemidest, päevakreemidest, SPF-kreemidest, õlidest, kehakreemidest... mida rohkem, seda parem. Kloor, soolane vesi ja UV-kiirgus võivad nahka kuivatada, seega ärge kartke kasutada niisutajat. CeraVe niisutaval kreemil on rikkalik, kuid mitte rasvane tekstuur ning see on rikastatud kasulike koostisosadega, nagu niisutav hüaluroonhape ja keramiidid, mis aitavad taastada ja säilitada naha loomulikku barjääri. Seda saab kasutada ka näol ja kehal.

Olemasolevate päikesekahjustuste parandamine

Kui teie suvine sära hakkab tuhmuma, võite märgata mõningaid päikesekahjustuse märke – mõelge uutele tedretähnidele, tumedatele laikudele või ebaühtlasele nahatoonile. Kahjuks ei saa te UV-kiirte tekitatud kahjustusi tagasi pöörata (sellepärast on nii oluline päikesekaitsekreemi iga päev kanda), kuid saate aidata minimeerida nähtavaid päikesekahjustuse märke naha pinnal C-vitamiini seerumiga nagu La Roche. -Posay 10% puhast C-vitamiini sisaldav näoseerum, mis ühtlustab nahatooni ja tekstuuri, jättes selle siledaks ja niisutatuks.

Kasutage antioksüdante ja päikesekaitsetooteid

Päikesekahjustused võivad tekkida aastaringselt, isegi sügisel ja talvel, seega ärge jätke päikesekaitsekreemi vahele. Maksimaalse kaitse tagamiseks vaadake La Roche-Posay Anthelios Melt-In päikesekaitsekreemi SPF 100 ja see sobib kõikidele nahatüüpidele, sealhulgas tundlikule. Lisakaitseks keskkonna agressorite eest ja nähtavate vananemismärkide minimeerimiseks ühendage oma päikesekaitsekreem antioksüdantiderikka seerumiga, nagu SkinCeuticals CE Ferulic.

Koorige nahka

Koorimine on alati oluline, kuid eriti vajalik siis, kui proovite oma nahka pärast pikka higist hooaega taastada. Üks meie lemmikuid on ZO Skin Healthi nahka uuendavad padjakesed. See on keemiline koorija, mis eemaldab naha pinnalt surnud naharakud, vähendab liigset rasu, samal ajal rahustades ja rahustades nahka. Keha jaoks proovige Kiehl’s õrnalt koorivat kehakoorijat. See meeldiv kehakoorija eemaldab tõhusalt surnud naharakud naha pinnalt seda üle kuivatamata. Koorivate aprikoosituumade ja pehmendavate ainete abil muutub nahk pehmeks ja siledaks.

Hellita ennast

Võidelge kuivade huulte vastu, lisades oma rutiini kooriva huulekoorija, mis aitab vabaneda huulte kuivast, ketendavast nahast ja valmistada neid ette edasiseks niisutamiseks. Pärast huulte koorimist andke neile vajalikku niiskust toitva huulepalsami, pulga, värviga (mida iganes eelistate), mis sisaldab selliseid koostisosi nagu E-vitamiin, õlid või aloe vera. Proovige näiteks Lancôme'i Nourishing Absolue Precious Cells huulepalsamit, mis on koostatud E-vitamiini, akaatsia mee, mesilasvaha ja kibuvitsaseemneõliga, et vähendada huulte ümber olevaid peeneid jooni ja kortse, muutes need siledaks, niisutatuks ja täidlaseks.