Ingel number 48 - Ingli numeroloogia. Ingli number 48 saladus.

Ingel number 48

Ingel number 48 koosneb numbrite 4 ja 8 energiate ja atribuutide kombinatsioonist. Ingel number neli kannab endas väärtusi ausus ja tõde, saavutused ja edu, realistlikud väärtused, töökus ja sihikindlus, töökus ja praktilisus, samuti tugeva aluse loomine nii oma tulevikule, nii oma tulevikule kui ka teistele. Number 4 viitab ka meie kirgedele ja sellele, mis meid tegutsema sunnib. Teisest küljest resoneerib ingel number 8 teadusega läbi elukogemuse, usaldusväärsuse ja sõltumatuse, sisemise tarkuse ja jõu, jõukuse ja rikkuse realiseerimise läbi külgetõmbeseaduse, Karma - Universumi universaalse vaimse seaduse - põhjuse ja tagajärje. , anda ja saada.

Ingel number 48 kannab teie inglitelt sõnumit, et teie elus on üks tsükkel või etapp lõppemas. Peagi saate aga oma raske töö eest tasu. Ärge kartke igasugust puudust või kaotust, sest lähenev lõpp kuulutab teile uut algust ja suuremaid võimalusi ja võimalusi. Teie õnnestumised ja saavutused toovad teile õnnistusi ja tasuvad teid mitmel viisil.

Ingel number 48 võib viidata sellele, et õitsengu inglid on kõikjal teie ümber ja saadavad teid, kui lähete läbi oma elus eelseisvaid positiivseid muutusi. Inglid paluvad teil peletada eemale hirmud oma rahalise olukorra pärast ja muuta need valgusenergiateks. Teil pole midagi karta, sest kõik, mida vajate, antakse teile.

Number 48 kannab sõnumit, et sihikindlus ja raske töö, mille olete pannud elama oma elu ainult omal moel vastavalt oma uskumustele ja veendumustele, on teid täielikult sünkroniseerinud teie vaimse missiooni ja Jumala elueesmärgiga. Seega voolab teie elu külluses ja õitsengus seni, kuni jätkate ja jätkate valitud teed. Usaldage inglite tuge ja nende poolt teile antud juhiseid, mille kaudu nad teid juhivad. Pidage meeles, et tunnete neid sageli instinktiivselt.

Ingel number 48 viitab ka numbrile 3 (4+8=12, 1+2=3).

Namaste. Valgus minus kummardub sinus oleva valguse ees.