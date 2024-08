170 tätoveeringut (ja nende tähendusi): 19 tüüpi

Tähed on meie maailma paljude kultuuride, religioonide ja uskumuste süsteemide vanimate sümbolite hulgas, muutes selle kuvandi üheks võimsamaks maailmas. Need tähendused võivad olla ka isiklikud: näiteks võiksite endale teha tätoveeringu, mis sümboliseerib konkreetset eesmärki, mida üritate saavutada, või midagi, mille olete saavutanud.

Tähti kombineeritakse sageli teiste piltide ja sümbolitega, et täiustada individuaalse tätoveeringu tähendust ning luua keerukam ja huvitavam kujundus. Tätoveeringuid saab joonistada ka stiilis, mis esindab konkreetset kultuuri, seostades pildi kindla aja, koha või kultuuriga. Ükskõik, millise tätoveeringu kujunduse valite, võite olla kindel, et see on eriline ja ainulaadne!

Tähtede tätoveeringute ajalugu

Star-tätoveeringutel on iidne ja huvitav ajalugu, mis ulatub üle paljude kultuuride ja ajastute. Erinevates kultuurides on täht sümboliseerinud erinevaid mõisteid nagu juhtimine, kaitse, vaimne valgustumine, tarkus ja isegi õnn. Siin on mõned huvitavad faktid staari tätoveeringute ajaloo kohta:

Iidne Egiptus: Täht oli jumalikkuse ja vaimse valgustumise sümbol. Egiptlased kasutasid tähte kurja eest kaitsmise sümbolina ja vaimse tee meeldetuletusena. Vanad kreeklased ja roomlased: Täht oli seotud jumalate ja kangelastega. Näiteks viieharuline täht ehk pentagramm oli jumalanna Athena sümbol. Hiina: Hiina kultuuris seostati tähte saatuse ja õnnega. Star tätoveeringud on olnud populaarsed inimeste seas, kes usuvad astroloogiasse. Tähtede tätoveeringud kaasaegses kultuuris: Tätoveeringute tulekuga lääne kultuuris on staar muutunud populaarseks motiiviks. Seda seostatakse sageli unistuste, lootuste ja soovidega. Nendel tätoveeringutel võib olenevalt kujundusest ja kontekstist olla erinev stiil ja tähendus.

Star-tätoveeringuid saab teha erinevates stiilides, alates lihtsast ja minimalistlikust kuni keeruka ja värviliseni. Neil võib olla erinevate inimeste jaoks erinev tähendus, mis peegeldab nende uskumusi, unistusi ja eluteed.

Tätoveeringu tähendus

Üldiselt on enamikul populaarsematest tähtkujundustest järgmised tähendused:

Soov

Saavutus

Edu

Õnne

unikaalsus

Väljakutse

Tasakaal

Individuaalsus

Ellujäänud rinnavähk

Mereväe või rannavalve liige

Videomängude entusiast

Usuline ümberkujundamine / usk

Tähejooniste variatsioonid

1. Väike tätoveering

Väikesel tätoveeringul võib olla palju mõtet - lõppude lõpuks on täht üks maailma olulisemaid kultuuride ja religioonide sümboleid! Vahuveinide lisamine võib näidata teie hiilgavat isiksust või näidata, et olete oma elus teinud midagi olulist või tähenduslikku.

2. Lasketähe või komeedi tätoveering.

Langevad tähed või komeedid on õige sõnaga sageli õnne sümbolid. Sellepärast võib tätoveeringu kujundus olla teie õnne märk.

3. Tätoveering Filipiinide päike ja tähed (kolm tähte ja üks päike).

See pilt, mis ilmub Filipiinide lipul, on tätoveering, mis on populaarne Filipino päritolu või pärandiga inimeste seas ... Sellel pildil on päikesel kaheksa kiirt, millest igaüks esindab Filipiinide provintsi, ja kõik kolm tähte esindavad ühte Filipiinide kolmest suurest saarerühmast.

4. Tätoveering keldi tähe kujul.

Nagu hõimustaaride tätoveeringud, on ka keldi tätoveeringud segu kahest klassikalisest tätoveeringuelemendist - tähed ja keldi stiil - ühes suures disainis. Keldi inspireeritud tätoveeringuga saate oma pärandit esindada või erilise keldi inspireeritud kudumisega esile tuua seotuse ja lõpmatuse tähenduse.

5. Punase ja musta meritähe tätoveering.

Üks levinumaid värvilisi tätoveeringuid on see punane ja must täht , mis on USA mereväe ja rannavalve seas väga populaarne. See eriline tähekujundus ühendab USA lipu viieharulise tähekuju ja merekaartidel leiduva kompassi vahelduva musta ja punase värviga. See tätoveering sümboliseerib ka kadunud meremehe koju naasmist.

6. Tätoveeringu roosa täht.

Roosa tähega tätoveering sümboliseerib sageli inimese võitlust rinnavähiga ja on suurepärane alternatiiv traditsioonilisele roosa linttätoveeringule. Muidugi, kui vaheldumisi mustaga, muutub meritähe tätoveeringu stiilis roosa täht peaaegu "punkrokkiks" või rinnavähiga võitlemise "alternatiivseks" sümboliks, andes tähetätoveeringule ainulaadse keerdkäigu. disain.

7. Lilla tähega tätoveering.

Lilla tähega tätoveering on üks viis oma isiksuse esindamiseks tähe värvi ja loodussümboolika kaudu. Lilla on punase ägeda energia ja sinise rahuliku stabiilsuse kombinatsioon; Seega tähistab lilla elementide ja emotsioonide tasakaalu. See ei pruugi olla enamiku inimeste loomulik seisund, kuid täht isikustab eelkõige soove ja püüdlusi. Seetõttu muudab purpurpunase tasakaalu ja tähe loomuliku soovi kombineeritud sümboolika selle disaini ideaalseks tätoveeringuks neile, kes otsivad meelerahu ja tasakaalu.

8. Tätoveeringutähed ja sebra.

Loomade sümbolismis kehastab sebra tasakaalu, individuaalsust ja vabadust. Selle armid võimaldavad tal end varjata Aafrika tasandike kõrge rohu sisse, peites end kiskjate eest ja pakkudes loomale kaitset. Need, kes loodavad ühendada selle looma võimsa sümboolika tähe sama võimsa sümboolikaga, saavad seda teha mitmel viisil.

9. Liblika ja tähe tätoveering

Liblikaid peetakse sageli taassünni sümboliteks; seetõttu võib nende moonduvate putukate seostamine tähtedega luua ainulaadse pildi, mis sümboliseerib nii taassündi kui ka tähtede esindatud teatud eesmärkide saavutamist.

10. Tähtede ja pilvede tätoveeringud.

Pilved sümboliseerivad erinevaid asju. в erinevad kultuurid ja mütoloogiad. Näiteks Kreeka ja Rooma mütoloogias olid pilved jumalate kodu ja tänapäeval usuvad paljud inimesed, et pilved sümboliseerivad ebaõnnestumist või eelseisvat ohtu. Sõltuvalt sellest, mida soovite pilvede kujutada, on teie tähe- ja pilvetätoveeringutel üks paljudest erinevatest tähendustest. Näiteks joonistus, mis näitab tähti tormipilvi täis taevas, näitab, et olete oma eesmärkide saavutamiseks läbinud rasked ajad. Teine disain, millel on valgete pilvede väljal erekollased tähed, tähendaks, et need, kelle olete kaotanud, on paremas maailmas.

11. Tätoveerimislill ja täht.

Lilled võivad sümboliseerida kasvu ja arengut; sellepärast on selle pildi lisamine tätoveeringu kujundusse suurepärane viis tähenduse lisamiseks. Tähti kasutatakse sageli eesmärkide ja püüdluste esitamiseks, nii et nende kahe ühendamine võib peegeldada isiklikku kasvu, mille olete oma eesmärkide saavutamiseks saavutanud. Näiteks, liiliad esindavad iidse Kreeka ja Egiptuse kultuuris viljakust ; Seetõttu võib liilia ja tähe joonis kujutada naist ja tema last.

12. Kolju ja tätoveering

See tätoveering võib sümboliseerida surma ületamist või trauma ületamist, kuna kolju sümboliseerib sageli surma ja täht sümboliseerib raske ülesande täitmist. Teisel joonisel võib olla kujutatud kuulsat piraadilippu, mis kujutab merel stiilis kolju tähel: see võib paljastada meie elu valitsevate jõudude duaalsuse: vabaduseiha või selle, mida meilt oodatakse.

13. Haldjas ja tätoveering

See tätoveering võib olla üsna naiselik ja näitab sageli kandja kujutlusvõimet või soovi parema reaalsuse järele. Potentsiaalne haldjas ja tähejoonistus võiks kujutada poolkuul istuvat haldjat, kelle ees säravad tähed: asjaolu, et haldjas igatseb midagi enamat, võis näha tema langetatud näol ja tähed sümboliseeriksid tema unistust tulevikust . Veel üks fantastilisem tätoveeringukujundus on tähtede vahel lendav haldjas, et näidata, et usute endasse ja oma edusammudesse oma eesmärkide poole.

14. Tätoveeringu süda ja täht

Südame- ja tähetätoveering on maailmale eriti naljakas, positiivne ja veetlev avaldus: elu on ilus ja sa näed asjades ja inimestes parimat!

15. Tätoveering tähe ja lisaga.

Tähtede lisamine viinapuu tätoveeringule võib sellele tähendust ja visuaalset huvi lisada. Ronimistaime kujundusele saab tähti lisada mitmel viisil; näiteks võite lehtede või lillede asemel asetada taimele tähti: see võib näidata saavutatud eesmärke. Seda tätoveeringut saab aastate jooksul värskendada, et kajastada kõiki teie edusamme!

16. Tätoveeringutäht ja täringud.

Täringud võivad sümboliseerida panuseid, riski ja õnne. ... Tärnitätoveering meritähe kõrval võib olla merekultuuri tüüpiline kujundus: paljud meremehed, mereröövlid ja mereväeohvitserid mängisid täringuid ja muid hasartmänge, et pikematel reisidel aega veeta.

17. Risti ja tähe tätoveering

Risti ja tähega tätoveeringu tegemine võib olla suurepärane võimalus kaotatud lähedast meeles pidada ja näidata oma usku, et ühel päeval saate uuesti kokku (nagu kristlik ristikujutis). Üks viis selle tätoveeringu isikupärastamiseks on lisada iga inimese initsiaalid või sünnikuupäev tähe sisse või ümber või panna ristile alla sõnum nagu „Puhka rahus”.

18. Taaveti tätoveeringutäht

Taaveti täht - oluline judaismi sümbol. Natsi -Saksamaal nõuti juutidelt seda sümbolit, mis oli õmmeldud riiete külge, et neid oleks võimalik igal ajal tuvastada. See on ideaalne tätoveering kõigile, kes soovivad näidata oma juudi usku. Seda saab hõlpsasti isikupärastada, et näidata oma isiklikku usku ja oma veendumuste sisu. Näiteks ainulaadne Taaveti tähe tätoveeringu kujundus võib olla heebrea täht või lühike sõna tähe sees. See võib olla sõna või mõte, mis on teie jaoks oluline, või kellegi initsiaalid, kelle olete kaotanud.

19. Tätoveeringu leegitsev täht

Tuli võib viidata agressiivsusele, vihale, soovile, ümberkujundamisele ja muutustele, aga ka soovile iga hinna eest oma eesmärke saavutada. Tähtede ja leekide kombinatsioon tätoveeringukujunduses võib näidata, et olete saavutanud oma edu või olete läbinud elu leegi ja olete veelgi tugevam kui varem.