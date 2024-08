36 õigluse ja õigluse jumalanna tätoveeringut (ja nende tähendusi)

Õigluse sümboliks võib olla üks skaala, naine, kellel on mõõk, silmad kinni ja / või kaal. Igal õigluse sümbolit esindaval elemendil on oma varjund ja tähendus. Vaatame, mida igaüks sümboliseerib, et saaksite leida tätoveeringu kujunduse, mis määratleb teie õiglase isiksuse.

Kaalud esitavad tasakaalu oma erinevates tõlgendustes - võib isegi öelda, et elu erinevates aspektides - kui midagi õiget. See võib olla emotsionaalne, professionaalne või füüsiline tasakaal. Selle ülesanne on kehtestada kahe elemendi võrdsus ja lõpetada poolte konflikt. Seega, kui te mõtlete skaalal tätoveeringule, siis teadke, et teie tätoveering ütleb teile, et proovite oma elus tasakaalu hoida.

Silmsidemega naine, kes kannab tavaliselt tuunikat, kujutab endast pimeda õigluse sümbolit. Ärgem unustagem, et tavaliselt hoiab ta oma lause täitmiseks ja kaotatud tasakaalu taastamiseks ühes käes tasakaalu, mis sümboliseerib tasakaalu, ja teises - mõõka. See pilt on jumalanna Themis, õigluse jumalanna portree. Neid, kes neid tätoveeringuid kannavad, peetakse erapooletuteks otsustajateks.

Silmi kattev silmside tähendab, et õiglus on pime, kuid silmsidet pole alati olemas ja antud juhul tähendab see seda, et õiglus pole nii pime, kui võiks arvata.

Mõõk on ka õigluse sümbol. Mõnel pildil on tagurpidi pööratud mõõk, teisel aga lõvi, mis tähendab, et õiglus tuleb jõuga.

Võime vaadata ka „õigluse silma“ kui õigluse sümbolit. Inimesed, kes kannavad seda joonistust oma kehale tätoveeritult, edastavad sõnumi kõikenägevast silmast, valvasest silmast, mis tagab inimestele rahu ja vaikuse.

Need tätoveeringud muutuvad üha uuenduslikumaks ja üha rohkem inimesi saab neid oma kehale. Kaal näeb selja ülaosas kena välja, kuna disain sobib sellega kenasti, kuid võite valida ka rinna või randme. Teisest küljest võib jumalanna Themisi kujutise asetada laiemale kohale, näiteks õlale, rinnale või seljale.

Miks on õigluse ja õigluse jumalanna tätoveeringud populaarsed?

Tätoveeringud, millel on õigluse ja õigluse jumalanna teema, on populaarsed nii sügava sümboolse tähenduse kui ka nendega seotud ajalooliste ja kultuuriliste ühenduste tõttu.

Õigluse sümbolism: Õigluse idee on paljudes ühiskondades üks põhiväärtusi. Kaalude või muude õigluse sümbolite tätoveering võib olla viis, kuidas väljendada usku õiglusesse, aga ka soovi selle järele oma elus väljendada. Seosed õiguse ja õigusega: Õiglusejumalanna piltidel, nagu õiglus, võivad tätoveeringud sümboliseerida austust seaduse vastu, reeglitest kinnipidamist ja usku õigusnormide järgimise vajadusesse. Ajalooline tähendus: Suurejoonelised kujutised õiglusejumalannast, nagu Maya, Themis või Astraea, on paljude rahvaste ajaloos ja kultuuris sügavad. Piltidega tätoveeringud võivad olla viis näidata austust ajaloolise pärandi ja kultuuritraditsioonide vastu. Esteetika ja stiil: Õigluse ja õiglusejumalanna kujutisi saab kujutada kaunites ja esteetiliselt meeldivates vormides, muutes need populaarseks tätoveeringute kui kunstiteoste armastajate seas. Isiklikud väärtused ja tõekspidamised: Paljude inimeste jaoks võivad õigluse tätoveeringud olla viis väljendada oma isiklikke tõekspidamisi, usku tõesse ja aususse ning soovi maailmas õigluse järele.

Seega on õiglusele ja õiglusejumalannale pühendatud tätoveeringud populaarsed oma sügava sümboolse tähenduse, ilu ning võime väljendada isiklikke tõekspidamisi ja väärtusi.